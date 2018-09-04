О создателях передовых российских коробок передач



Возросший интерес к разработчикам отечественных компонентов для новых российских автомобилей «Аурус» (Aurus) породил и волну негодования, доходящую до банальной истерики у «диванных экспертов» и проплаченных интернет-троллей. Сегодня мы расскажем о реальных достижениях российского предприятия КАТЕ, создавшего для нашего автопрома новейшие коробки передач.

Уже многократно с многочисленных аккаунтов в Интернете по поводу тех же КПП для «аурусов» вбрасывались и тиражировались заявления типа «купили заграницей», «всё иностранное, только этикетки наклеили» и т.п. Но это совсем не так. Разочаруем всех ненавидящих российскую технику: «КАТЕ» имеет почти 15-летнюю историю, а ее интеллектуальный потенциал базируется на глубоких знаниях и опыте сотрудников МГТУ им. Н. Э. Баумана в области синтеза и проектирования планетарных коробок передач, использовавшихся во многих образцах тяжелой техники. Все годы компания наращивала опыт в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, развивала партнерские отношения с ключевыми соисполнителями и поставщиками. Так появился первый в России производитель современных автоматических коробок передач.

Компания создала свои испытательные и производственные мощности в нашей стране. Результатом стали реализованные проекты 7-ступенчатой АКП, 9-ступенчатой АКП, колесных и тяговых редукторов для перспективных типов электротранспорта. Всё это создано на площадке в Москве, но есть еще один перспективный проект «КАТЕ» уже в другой части нашей страны – собственный завод по серийному выпуску КПП в Калининграде. Он рассчитан на производство до 180000 автоматических коробок передач собственной разработки. Производитель рассчитывает запустить конвейер уже в 2019 году. На фото: здание будущего завода.



9-ступенчатая автоматическая коробка передач R932 со встроенным электромотором и полным приводом – сейчас пока самый известный проект компании. Опытные образцы АКП R932 прошли разные циклы ресурсных испытаний: как ускоренные стендовые, в том числе в разных климатических условиях, так и пробеговые дорожные в составе автомобилей. Большой объем дорожных испытаний на зарубежных и российских автополигонах позволил подтвердить все заявленные технические характеристики, в том числе и работоспособность выбранных инновационных решений, таких как отсутствие гидротрансформатора, применение зубчатой муфты в качестве элемента управления, электрогидравлическая система с прямым управлением давлением в муфтах. АКП R932 отвечает высоким требованиям автомобилей F-класса.

Говоря о более массовом сегменте, стоит отметить выполненную огромную работу по созданию АКП для автомобилей B и C-класса в 2005-2013 годах. Этот проект носит название FT7, в ходе его осуществления была создана инновационная 7-ступенчатая АКП. Перед российской компанией стояла амбициозная задача разработать и производить АКП с достаточно большим числом передач по цене 4-ступенчатого «автомата». Свою задачу в «КАТЕ» выполнили, но коробка так и не закупается нашими производителями. На этом фоне интерес к разработке проявили китайские компании.



С 2013 года в «КАТЕ» работают над 2-ступенчатой коробкой передач для работы в паре с электромотором для современных гибридных или электрических грузовых автомобилей и автобусов. 2 передачи переднего хода и одна задняя передача, максимальный крутящий момент до 800 Нм, максимальная скорость вращения входного вала до 4500 об/мин. Передача момента возможна в обоих направлениях вращения, а гибкая конструктивная схема предполагает возможность создания широкой линейки продуктов. Сейчас для русских 2-ступенчатых коробок уже разработана серийная рабочая конструкторская документация и ведется подготовка производства. Перспективами развития проекта также может стать объединение коробки передач и главной передачи в узел, построенный в едином корпусе.



Также в компании создан колесный редуктор, предназначенный для работы в составе комплекта тягового электрооборудования электромеханической трансмиссии современных большегрузных грузовых автомобилей или специальных платформ для перевозки грузов. Колесный редуктор применяется в паре с электродвигателем образуя современное электромотор-колесо. Возможны варианты изготовления редуктора с необходимым заказчику фиксированным передаточным отношением, максимальным входным крутящим моментом электродвигателя до 800 Нм, и частотой вращения до 4500 об/мин.

