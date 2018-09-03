В России завершены государственные испытания нового тягача с колесной формулой 16х16



Российские военные сообщили об успешном завершении госиспытаний базовой модели многоосного автомобиля КамАЗ-7850 (ранее известен как «Платформа-О»). Уникальная машина станет основой для семейства из как минимум 3 моделей тяжелых тягачей для нашей армии.

Грузоподъемность автомобиля КамАЗ-7850 с колесной формулой 16х16 – 85 тонн. Он призван постепенно сменить используемые в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) платформы производства и разработки из Белоруссии для перевозки баллистических ракет. При этом технологически машина сильно отличается от минских аналогов. С самого начала было выбрано принципиально иное направление конструирования машин, чем на белорусском предприятии: без сцепления, коробки передач, раздаточной коробки, приводных валов, дифференциалов. Вместо них – дизель-электрические приводы с электромоторами, которые встроены в ступицы колеса. Такая схема позволяет колесам вращаться с разной скоростью и даже в разных направлениях, что значительно повышает проходимость и маневренность тягача.







Ранее уже сообщалось, что еще одна машина данного семейства, седельный тягач КамАЗ-78504, обкатывается в структурах Роскосмоса. Он имеет формулу 8х8 и может перевозить на прицепе грузы от 90 до 165 тонн. «Техносфера. Россия» уже рассказывала об этой машине и еще одном шасси в мае 2017 года – см. http://tehnoomsk.ru/node/2712.

Добавим, что еще в декабре 2016 года директор Завода специальных автомобилей» АО «Ремдизель» Яков Карпов сообщил, что «данный проект уникален для машиностроительной отрасли. Заказчик запросил то, что никто и никогда не делал. Разработано семейство шасси с целым рядом инновационных узлов, позволяющих иметь технике ряд преимуществ перед аналогами. Хотя аналоги я даже не смогу назвать. То есть это по-настоящему уникальное семейство спецтехники».