Российский завод получил большой заказ на производство вагонов новой модели



Предприятие в Смоленской области – Рославльский вагоноремонтный завод - с октября 2018 года начнет выпуск разработанных 2 года назад вагонов-платформ модели 13-6923 для перевозки лесоматериалов и крупнотоннажных контейнеров.

Сейчас на заводе выпускают около 3000 новых грузовых вагонов в год. В том числе полувагоны для перевозки руды и угля с нагрузкой на ось 27 тонн, аналогов которым нет в бывшем СССР. На заводе со 150-летней историей работают более 1000 человек, ведется обновление производственной базы.

Новый вагон модели 13-6923 для лесной промышленности создан здесь же, в городе Рославль, и уже получил все необходимые сертификаты. Это наиболее вместительная модель для перевозки леса и пиломатериалов из всех использующихся сегодня на железных дорогах России. При объеме 114 кубометров в него помещается более 68 тонн груза. Первая партия новых вагонов из Смоленской области будет состоять из 250 единиц – этот объем даст предприятию около 1 млрд рублей.