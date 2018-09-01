Новый российский сплав Северкор для нефтепромысловых труб продлит в 2 раза срок их службы



Российские ученые разработали новый сплав «Северкор» для нефтепроводов для снижения экологических рисков нефтедобычи и повышения ее эффективности. Как сообщают создатели технологии, необходимость разработки нового сорта стали обусловлена особенностями технологии разработки нефти на российских месторождениях.

Используемые сегодня нефтепромысловые трубы работают в условиях постоянного контакта с коррозионно-активной водоэмульсионной смесью нефти и концентрированных солевых растворов. Это приводит к коротким срокам их эксплуатации (около 2 лет) и непрогнозируемым авариям, которые часто сопровождаются загрязнением обширных территорий.

Разработанная в Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС новая технология производства проката для изготовления прямошовных нефтепромысловых труб обеспечивает их повышенную коррозионную стойкость и хладостойкость. Основной задачей ее создателей стала разработка новых схем легирования (добавления в состав материалов примесей для улучшения свойств основного материала), обеспечивающих необходимый структурно-фазовый состав стали при производстве рулонного и листового проката. Ученые рассчитали условия комплексного микролегирования расплава стали такими элементами, как хром, медь и никель, чтобы получить необходимые свойств. Введение этих металлов в жидкую сталь позволяет регулировать состав коррозионно-активных неметаллических включений в стали, тем самым уменьшая их негативное влияние на ее свойства.

В рамках проекта разработано несколько перспективных концепций стали, проведена серия экспериментальных плавок и выплавка опытной партии на предприятиях «Северстали», после чего образцы «Северкора» успешно прошли коррозионные испытания. Готовится к запуску полномасштабные опытно-промысловые испытания трубопровода из новой стали на западносибирских нефтяных месторождениях компаний Лукойл, Газпромнефть, Иркутской нефтяной компании.

Полученный по новой технологии стальной прокат позволит существенно снизить как эксплуатационные затраты, так и экологические риски нефтедобычи. Кроме того, изготовление труб сварным способом (а не, например, бесшовным) поможет снизить их стоимость и повысить эффективность нефтедобычи. Технология весьма конкурентоспособна по мировым меркам. Уже в этом году разработчики намерены получить международный патент, а в будущем планируют выдавать гарантию минимум на двукратное увеличение срока эксплуатации труб, полученных с использованием разработанной технологии.