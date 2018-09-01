НейроЧат – российская разработка нейроинтерфейса



В России полным ходом идет разработка программно-аппаратного комплекса с нейрогарнитурой. В августе 2018 года на выставке «Армия-2018» были озвучены подробности проекта, над которым работают компания Neurotrend совместно с ассоциацией «НП «Эксперт» и НИТУ «МИСиС».

С помощью интерфейса «человек-машина» постинсультные пациенты, а также военные с тяжелыми ранениями, которые привели к тяжелым нарушениям речи и двигательных функций, смогут общаться с окружающими, заниматься посильной работой и управлять умным домом.

Российская нейрогарнитура ведет регистрацию электроэнцефалограммы своего носителя и выделяет на ней импульс P300. Этот электрический импульс формируется спустя примерно 300 миллисекунд в качестве «адресной» реакции на внешний раздражитель: вопрос или световой сигнал. Например, при просмотре нескольких фотографий в мозге импульс P300 сформируется только после того, как человек увидит конкретный искомый снимок.

Разработчики проекта в ноябре 2018 года планируют завершить научно-исследовательские работы по созданию программно-аппаратного комплекса с нейрогарнитурой. С помощью этого интерфейса «человек-машина» постинсультные пациенты, а также военные с тяжелыми ранениями, которые привели к тяжелым нарушениям речи и двигательных функций, смогут общаться с окружающими, заниматься посильной работой и управлять умным домом.

Мозговые интерфейсы, также называемые нейроинтерфейсами, предназначены для управления компьютерами и роботизированными устройствами непосредственно сигналами мозга. Сигналы мозга регистрируются с помощью электродов, электроэнцефалограммы, магнитоэнцефалограммы, функциональной магнитно-резонансной томографии или функциональной спектроскопии в ближней инфракрасной области. Затем эти сигналы преобразуются в понятные компьютеру команды.