Новый военный Урал-53099 изменился и подешевел в 2 раза



По информации российского специализированного блога bmpd, за 3 года с момента показа первого прототипа бронированного автомобиля Урал-53099 завод выполнил серьезную работу по доработке конструкции машины – в итоге создан практически новый броневик, а его цена снижена «минимум в 2 раза».

Сейчас в конструкции Урал-53099 использованы серийно выпускаемые узлы и агрегаты шасси, сохранены высокие показатели защищенности. Максимальная масса машины составляет 14,5 тонн. Она оснащена российским 312-сильным дизелем с газотурбинным наддувом ЯМЗ-53677-10 с 9-ступенчатой МКПП ЯМЗ-2393. Военный «Урал» может буксировать на прицепе груз до 5 тонн. Сейчас предприятие-разработчик ведет общение с Минобороны России по перспективам закупок машины.

На фото вверху - версия броневика 2018 года, внизу - первый вариант 2015 года:

