В России начата разработка новой технологии высокотемпературных сверхпроводников второго поколения



По информации Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара (ВНИИНМ), российские ученые-атомщики создают новую технологию изготовления высокотемпературных сверхпроводников второго поколения (ВТСП-2).

Сегодня в России существует только одна технология изготовления ВТСП второго поколения. Она предполагает использование ультрафиолетового газового лазера для нанесения сверхпроводящего слоя методом лазерной абляции. В настоящее время производство таких лазеров монополизировано компанией американской компанией Coherent, из-за чего стоимость в зависимости от мощности может превышать 65 млн рублей и зависит от курса доллара США. Цена лазера и стоимость его эксплуатации во многом определяют стоимость конечного продукта – ВТСП-проводника.

Наши ученые предложили разработать альтернативный способ нанесения ВТСП слоя с помощью магнетронного или электронно-лучевого напыления компонентов сверхпроводника в сочетании с прецизионной термообработкой. Предложенная специалистами ВНИИНМ технология будет более экономически эффективной в случае создания промышленной установки. Она позволит достичь большей производительности при меньших затратах, а все основное оборудование и исходные материалы можно будет изготавливать в России.

Также в планах Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов имени академика Бочвара – создание новых типов керамических мишеней, используемых при производстве длинномерных ВТСП-2 методом лазерной абляции. Предполагается, что такие мишени позволят получать сверхпроводники с токонесущей способностью в низких магнитных полях в 1,5 раза, а в высоких полях – до 10 раз выше существующих на сегодняшний день.

Добавим, что в настоящее время в России и ряде наиболее развитых технически стран мира ведется разработка экспериментальных и опытных электротехнических устройств на основе сверхпроводимости: кабелей, генераторов, двигателей, токоограничителей и др. Эксплуатационные характеристики и сроки вывода на коммерческий рынок этих устройств напрямую зависят от свойств и стоимости высокотемпературных сверхпроводников второго поколения.