Российские военные впервые закупят 3 новых Бе-200



Самолет-амфибию Бе-200, выпуск которого налажен сейчас в Таганроге, решили приобрести наши военные. В 2019 году первый законтрактованный экземпляр для Минобороны будет передан заказчику.

Бе-200 строится небольшой серией и поставляется для МЧС России (сейчас на крыле около 10 машин, заказано – не менее 8 дополнительных), одна машина 10 лет назад приобретена Азербайджаном, есть заказ из Китая на 2 самолета. Российские военные рассчитывали приобрести уникальную амфибию еще в 2013 году, предварительно сообщив о планах на 6 машин, но затем этот контракт не был выполнен. Также на скорости реализации проекта сборки Бе-200 сказался затянувшийся перенос их сборки из Иркутска в Таганрог.

Еще одним этапом в дальнейшей истории Бе-200 стала уже объявленная замена используемых сегодня двигателей российско-украинского производства Д-436 на выпускающиеся на отечественном предприятии НПО «Сатурн» двигатели российско-французской разработки SaM-146. Этот силовой агрегат выпускается серийно для пассажирского самолета «Сухой Суперджет» и показал высокую надежность. Первый Бе-200 с двигателями SaM-146 рассчитывают поднять в небо через 2 года.