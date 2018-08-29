Российские инженеры запатентовали новую систему для комплекса диагностики трубопроводов



Созданная на предприятии «Транснефть-Диаскан», входящем в состав структуры российского государственного оператора нефтепроводов «Транснефть», новая магнитная система для диагностики толстостенных трубопроводов малого диаметра, запатентована.

Разработчики сообщают, что их изобретение предназначено для использования в конструкции инспекционных приборов различного типа: магнитных, комбинированных магнитных и магнитно-ультразвуковых, в составе как односекционных, так и многосекционных дефектоскопов. Охраняемое техническое решение направлено на расширение эксплуатационных возможностей магнитной системы при проведении внутритрубной диагностики за счет уменьшения ее диаметра. Конструктивное выполнение магнитной системы обеспечивает прохождение дефектоскопом сужений и поворотов трубопровода.

Магнитная система продольного намагничивания может быть эффективно применена для обследования трубопроводов диаметром 6 дюймов (152 мм) с толщиной стенки 14 мм для выявления поперечных дефектов трубы и диагностики поперечных сварных швов.