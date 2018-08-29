Новый российский электровоз 2ЭС5С будут строить в Новочеркасске



Для огромных расстояний Транссиба и БАМа и тяжелых грузовых перевозок по этим железнодорожным магистралям на Новочеркасском электровозостроительном заводе создан магистральный грузовой двухсекционный электровоз 2ЭС5С переменного тока с асинхронным тяговым приводом. Машина представляет собой новый вариант локомотива 2ЭС5 «Скиф», в котором избавились от многих иностранных комплектующих.

Как сообщают представители предприятия, ключевые компоненты машины, такие как тяговый преобразователь, вспомогательный привод, тяговые электродвигатели, тяговый трансформатор и компрессорное оборудование, тележки и оборудование системы управления, заменены на российские.

В конструкции 2ЭС5С применен ряд современных технических решений: тяговая передача 1-го класса, тяговый привод с асинхронными двигателями с индивидуальными инверторами напряжения (поосное энергооптимальное регулирование), микропроцессорная система управления и диагностики, противоюзная защита, система автоведения, управления распределенной тягой и тормозами длинносоставных поездов.

Новая машина характеризуется улучшенными эксплуатационными показателями по сравнению с массовыми локомотивами: повышенная в 1,5 раза производительность; стоимость жизненного цикла электровоза меньше на 18%; снижение затрат электроэнергии на тягу оценивается в 20%. Увеличились межремонтный пробег и пробег между экипировками; созданы комфортабельные условия труда для локомотивной бригады.