Русский лимузин от НАМИ успешно дебютировал на автосалоне в Москве



Продвижение на рынок нового российского представительского лимузина и седана «Аурус Сенат» (Aurus Senat) стартовало. Разработанные в России машины официально представлены на Московском международном автосалоне.

Мы уже писали об этом замечательном проекте, благодаря которому в нашей стране снова научились создавать машины, способные составить реальную конкуренцию дорогим зарубежным брендам. Появление «Аурус» (ранее – проект «Кортеж») в 2018 году стало закономерным итогом 4-летней разработки линейки премиальных автомобилей, новых двигателей и АКПП для них. Это не только машины для главы государства, но и реальный коммерческий продукт, который будут выпускать и продавать для любых заказчиков. Вначале на базе предприятия-разработчика НАМИ, затем – на более крупной производственной площадке.







Новый лимузин и седан, созданные на единой модульной платформе, представил лично министр промышленности России Денис Мантуров, один из сторонников самостоятельного технологического развития нашей страны. «Аурус Сенат» и «Аурус Сенат Лимузин» - это полноприводные машины с гибридной силовой установкой: пока на них установлен одинаковый 598-сильный мотор V8 объемом 4,4 литра, совмещенный с компактным электродвигателем и АКПП – всё российской разработки. Тяжелый «Сенат» разгоняется до 100 км/ч менее чем за 6 секунд. Несмотря на большой двигатель, он избавлен от «прожорливости»: создатели говорят о расходе около 15 литров на 100 км.

Новые русские лимузин и седан Aurus оснащены полным набором систем активной и пассивной безопасности, включая функцию активной помощи водителю ADAS, адаптивный круиз-контроль, электронный контроль устойчивости, систему автоматического экстренного торможения, систему предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, систему распознавания дорожных знаков, систему отслеживания слепых зон и др.

Использованы фото auto.mail.ru и других интернет-источников