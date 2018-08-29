Создатели русских морских роботов сразились во Владивостоке



Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Аквароботех-2018» прошли во Владивостоке. На них выступили команды разработчиков АНПА – автономных необитаемых подводных аппаратов (морских роботов). Самые интересные проекты России – глайдер «Морская тень», АНПА «Платформа» и роботизированный комплекс охраны водного района «Галтель» - показали свои возможности.

В номинации «АНПА» первыми стала сборная команда СПбГМТУ и АО «НПП ПТ «ОКЕАНОС» со своим уникальным глайдером «Морская тень» (НА ФОТО). Аппарат не имеет движителя и перемещается в воде за счет изменения плавучести, а управляется в основном за счет изменения центра тяжести. Поэтому для него было подготовлено отдельное задание - движение по удаленному маршруту с проходом контрольных точек. В условиях малых глубин (от 4,5 до 9 метров при типовых рабочих глубинах от 23-30 до 2000 метров), обвешанный камерами фото- и видео- фиксации, глайдер с первой же попытки точно прошел назначенный маршрут и завершил его согласно заложенной миссии, заработал 130 очков из 160 возможных, чем и обеспечил себе первое призовое место в данной номинации. Как говорят разработчики, показанный результат - не случайность. Судейская коллегия смогла убедиться в возможностях глайдера еще раз, во время демонстрационного прохода маршрута по заявке коллегии и представителей ВПК, где он снова с первого раза выполнил заданную миссию на «отлично».

Команды, представляющие АНПА с движителями («Галтель» и «Платформа») выполнили несколько заданий: всплытие аппарата в заданном квадрате, проход робота «змейкой» через установленные под водой стойки, проход аппарата через трубу, касание носом сети, обнаружение макетов донных и якорных мин, обработка данных на берегу и другие.

Также за первенство в своих номинациях боролись представители силовых ведомств и разработчики уже ставших стандартными инструментами подводно-технических работ - телеуправляемых подводных аппаратов (ТПА).

По итогам «Аквароботех-2018» места распределились в каждой из номинаций так:

Автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА)

1 место: сборная команда Тихоокеанского флота и Института проблем морских технологий ДВО РАН

2 место: команда Томского политехнического университета

Автономные необитаемые подводные аппараты тип «Глайдер»:

1 место: сборная команда Санкт-Петербургского государственного морского технического университета и АО «НПП ПТ «Океанос».

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) класса «А», расчеты силовых ведомств:

1 место: команда Минобороны России;

2 место: команда Тихоокеанского флота (ОКВС)

3 место: команда Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации

ТНПА класса «Б», расчеты силовых ведомств

1 место: команда Минобороны России;

2 место: команда Черноморского флота;

3 место: команда Каспийской флотилии.

ТНПА класса «А», команды разработчиков и производителей

1 место: команда Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

ТНПА класса «Б», команды разработчиков и производителей

1 место: команда АО «Тетис Про»;

2 место: команда Акустического института им. академика Н.Н. Андреева.

Безэкипажные катера:

1 место: команда Иркутского национального исследовательского технического университета;

2 место: команда Южного федерального университета.