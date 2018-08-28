Омское моторостроительное конструкторское бюро построит новый испытательный комплекс



Отечественное предприятие военно-промышленного комплекса – «Омское моторостроительное конструкторское бюро» (входит в «ОДК-Сатурн») в ближайшие 2 года возведет новый испытательный центр и создаст до 800 новых рабочих мест. Проект ориентирован на нужды российских военных.

Согласно данным, опубликованным в региональных СМИ, общая площадь нового промышленного объекта составит почти 8000 квадратных метров. В него будут вложены около 1,2 млрд средств Концерна ВКО «Алмаз-Антей», одного из мировых лидеров военной промышленности. В конце 2020 года новый испытательный центр буден введен в строй.

Омское моторостроительное конструкторское бюро ведет свою историю с 1950-х годов. Предприятие разрабатывает и выпускает новые образцы изделий, которые входят в перечень приоритетных вооружений, военной и специальной техники систем вооружения наших вооруженных сил. Среди продукции предприятия - двигатели для современных крылатых ракет, в том числе известного «Калибра». Впервые примененные недавно в боевых действиях в Сирии стратегические ракеты Х-101 также оснащены двигателями ТРДД-50А от Омского моторостроительного конструкторского бюро.