Ангара подешевеет, станет легче почти на 3 тонны и получит увеличенный обтекатель



Согласно распространенным в российских СМИ данным о дальнейшей судьбе проекта производства ракет семейства «Ангара», сейчас у предприятий в Омске и Москве, входящих в ГКНПЦ имени Хруничева, имеется твердый заказ на 12 тяжелых «Ангара-А5».

Начиная с 6-ой ракеты, ее масса уменьшится на 2,7 тонны – благодаря доработке конструкции. Также «Ангара» получит в ближайшие годы новый головной обтекатель увеличенного диаметра до 5,2 метров (вместо 4-метрового). Это позволит выводить на орбиту грузы больших габаритов.

Также сообщается, что до 2023 года всё производство, связанное с «Ангарой», будет вынесено из Москвы в Омск на завод «Полет». Сейчас на «Полете» уже начали необходимую модернизацию мощностей, чтобы к 2024 году выйти на полный цикл сборки ориентировочно 8 тяжелых ракет («Ангара-А5») и 2 легких («Ангара-А1.2») ежегодно. Перенос сборки в Омск даст 40%-снижение цены готовых ракет.

Пуски всех носителей будут осуществляться с двух площадок – северный военный космодром в Плесецке и новый гражданский космодром «Восточный», где в течение ближайших 3 лет построят новый старт для «Ангары». Ближайший пуск в 2019 году состоится с Плесецка.