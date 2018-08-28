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28.08.2018

В России начато изготовление 2 новых телекоммуникационных спутников Экспресс-АМУ

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В Красноярском крае на предприятии «Информационные спутниковые системы» имени академика Решетнева» сообщили о начале работ по контракту на создание двух новых высокотехнологичных аппаратов на российской платформе «Экспресс-1000». Запуск их запланирован через 2 года на геостанционарную орбиту.

Спутники «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» предназначены для обеспечения высококачественных услуг связи и телерадиовещания для потребителей России и зарубежных стран. Заказчиком аппаратов выступает государственное предприятие «Космическая связь» (ГП КС). Оборудование на борту будет работать в Ku-, L- и С-диапазонах. Новые российские спутники будут размещены на геостационарной орбите в позициях 96,5 и 145 градусов восточной долготы соответственно в 2020 году.

Тэги: 
спутник
ИСС имени Решетнева
Экспресс-АМУ3
Экспресс-АМУ7
Экспресс-1000
телекоммуникации
Космическая связь
Разделы: 
Космическая сфера

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