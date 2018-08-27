КПпФБП-130 - новый российский сверхзащищенный кабель



В нашей стране создан уникальный кабель, первым покупателем которого станут эксплуатанты нефтяных электронасосов. Разработка получила обозначение КПпФБП-130, прошла сложнейшие тесты и запускается в производство на заводе «Сибкабель» в Томске. Расскажем о новинке подробнее.

Как сообщают отечественные инженеры, создавшие сверхзащищенную конструкцию, в ее основе – изоляция из термостойкого блоксополимера и сэкструзированная оболочка из фторопласта по каждой токопроводящей жиле (ТПЖ, всего жил три). Фторопласт наносится на изолированные ТПЖ методом экструзии (в предыдущей конструкции была фторопластовая пленка).

Фторопласт перерабатывается на специальном оборудовании, полученная полимерная масса проходит через формующий инструмент и «обволакивает» ТПЖ. Герметичная фторопластовая оболочка полностью защищает изоляцию кабеля от проникновения агрессивной пластовой жидкости, в которой добывают полезные ископаемые, и снижает воздействие на нее высоких температур. Это обеспечивает высокую стойкость новой конструкции к набуханию и растрескиванию изоляции.

Свойства нового типа кабеля, подтвержденные суровыми испытаниями, поражают: устойчив к химическим агрессивным средам, выдерживает нагрузку (под прессом) до 16 тонн, напряжение до 18 кВ, а также большой диапазон температур - от крайне низких до нереальной жары в +130 градусов. Уже в ближайшее время партию новых КПпФБП-130 передадут одной из российских нефтяных компаний для опытно-промысловых испытаний.