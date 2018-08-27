В России готовят к производству 2 семейства новых дизелей – Д500 и Д300



Представители Коломенского завода (входит в Трансмашхолдинг) сообщили о достигнутом значительном прогрессе по созданию судового 16-цилиндрового дизеля 16СД500 на базе нового двигателя типа Д-500 собственной разработки. Испытания корабельной установки начнутся до конца 2018 года, сейчас завершается постройка испытательного стенда.

16СД500 – флотская версия дизеля Д500 в 16-цилиндровом исполнении, есть 20-цилиндровый вариант для энергетической сферы и 12-цилиндровый для локомотивов на железной дороге. Д500 (на фото вверху) представляет собой четырехтактный комбинированный двигатель внутреннего сгорания размерностью ЧН26,5/31 с V-образным расположением цилиндров с газотурбинным наддувом и охлаждением наддувочного воздуха.

Параллельно Д500 на Коломенском заводе разработали еще один дизель нового поколения – Д300. Он относится к типоразмерному ряду ЧН26/28, и силовые установки на его базе рассчитаны для кораблей, тепловозов и электростанций.



Интересно, что новые семейства российских дизельных двигателей Д300 и Д500 имеют мощность от 3600 до 10000 л.с.

На предприятии ведется модернизация производства – это почти 15 миллиардов рублей, которые позволят к 2021 году запустить в России фактически новый завод по производству современных среднеоборотных дизелей.