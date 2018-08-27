Серьезное обновление производственного комплекса в ИСС имени Решетнева



Российское предприятие «ИСС имени академика Решетнева», расположенное в Красноярском крае и выпускающее спутники навигационной системы ГЛОНАСС, а также аппараты для телекоммуникационной отрасли, готовит к вводу в эксплуатацию первую очередь нового монтажно-испытательного корпуса (МИК). В новом здании площадью 31000 квадратных метров организованы рабочие места по сборке и высокочастотным испытаниям космических аппаратов.

Большую часть нового здания занимают так называемые «чистые зоны», в которых инженерное оборудование поддерживает требуемый уровень чистоты и температурно-влажностный режим. Особой гордостью предприятия стала крупнейшая в России новая безэховая камера, в которой установлен автоматизированный измерительно-вычислительный комплекс для проведения радиотехнических испытаний антенн, полезной нагрузки и спутника в целом.

Рядом с первым зданием МИК начато строительство второго корпуса площадью около 17000 квадратных метров. Здесь разместятся участки термовакуумных, механических и электрических испытаний космических аппаратов. Сооружение объекта завершат в 2020 году. Оба здания почти в 2 раза увеличат производственные мощности ИСС имени академика Решетнева. Вместе они обеспечат неразрывную технологическую цепочку по сборке и испытаниям спутников для развития российской орбитальной группировки.

Фото с действующего производства ИСС имени Решетнева предыдущих лет:





