Низкотемпературный вихревой метод: эффективная российская технология, нашедшая применение в энергетике



В 4-м общероссийском конкурсе реализованных на практике инновационных технологий «Энергия прорыва» победил ученый Института энергетики и транспортных систем Санкт-Петербургского политехнического университета Алексей Тринченко. Усовершенствованный им метод низкотемпературного вихревого (НТВ-метод) сжигания топлива профессора Померанцева успешно внедрен на теплоэлектростанциях Кирова, Новомосковска, Рубцовска, Назарово.

Экономический эффект от внедрения НТВ-метода на этих объектах только за счет снижения платы в бюджет за загрязнение атмосферы составляет более 55 миллионов рублей в год. Он апробирован практически на всей гамме твердых органических топлив на котлах паропроизводительностью от 75 до 1600 т/ч в России и в Китае.

Чем интересна данная технология? В отличие от традиционной технологии пылеугольного факела, основная масса топлива сжигается в нижней вихревой зоне котла. В этой зоне создается вихрь из горящего топлива, и благодаря ему образовавшиеся оксиды азота разлагаются на поверхности топливных частиц. Таким образом, происходит значительное снижение генерации токсичных оксидов азота в продуктах сгорания и связывание оксидов серы с минеральной частью топлива. Это в итоге приводит к снижению их концентрации в уходящих газах и уменьшению выбросов в атмосферу.

Отработанные в ходе внедрения НТВ-метода технические решения позволили российским ученым создать и внедрить многотопливный котел, где с высокой эффективностью и с минимальными вредными выбросами можно сжигать в одном топочном устройстве разные виды топлива, такие как уголь и торф, не исключая при этом возможности работать и на природном газе.

За свою работу Алексей Тринченко получил на 4-м общероссийском конкурсе реализованных на практике инновационных технологий «Энергия прорыва» первое место и премию в размере 1 миллион рублей. Награда будет вручена на торжественной церемонии на Российской энергетической неделе в Москве, которая пройдет 3-7 октября 2018 года.