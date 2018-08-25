Первые серийные 30 Т-90М и 60 Т-14 для Российской армии



По итогам выставки «Армия-2018» прозвучал ряд заявлений наших военных о реальных цифрах предстоящей закупки новой военной техники. В 2018-2019 году УВЗ должен сдать около 30 Т-90М («батальонный комплект») и в 2018-2021 годах – более 60 Т-14 «Армата» («два батальонных комплекта»). Кроме этого армия получит не менее 30 новейших тяжелых БМП Т-15 и 2-3 десятка БРЭМ Т-16 (обе на платформе «Армата»).

Интересно, что первый выпуск Т-90М будет «комбинированным», чтобы оценить вообще его реальную цену и возможности, - 10 построят «с нуля», а 20 – в ходе глубокой модернизации ранее выпущенных Т-90. На фото: так выглядит один из опытных Т-90М.



Что касается машин на платформе «Армата», то по уже опубликованным в российской прессе и специализированных блогах данным, сейчас их в Российской армии около 30 единиц – это как танки Т-14, так и тяжелые боевые машины пехоты (БМП) на их базе Т-15, и бронированные ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Т-16. Это первые опытные единицы, которые подвергают всем возможным испытаниям и на основе полученных выводов, вносят в конструкцию необходимые доработки. Следующей будет партия в 9 Т-14 сборки 2018 года, ну а в последующие 2 года УВЗ передаст в вооруженные силы остальные машины всех типов по заключенному контракту. Параллельно в 2018-2019 годах продолжатся государственные испытания, по итогам которых в армии рассчитывают «принять решение о серийных крупных контрактах».

Добавим, что на этом фоне на российских предприятиях ВПК в Омске, Нижнем Тагиле и Санкт-Петербурге продолжится модернизация имеющихся на вооружении боевых танков Т-72 и Т-80.