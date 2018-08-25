Су-57 будут строить в двух версиях



Несмотря на разнообразные спекуляции разнообразных «диванных экспертов» на тему о том, что «Су-57 (он же Т-50, он же ПАК ФА) не пойдет в серию, потому что…», будущее у самолета вырисовывается вполне реальное.

Ситуация с боевым самолетом 5-го поколения в какой-то степени напоминает историю с запуском в серию его предшественника Су-35. Сейчас на вооружении ВКС России находятся уже более 70 истребителей Су-35, реальное серийное производство которых стартовало после почти десятилетнего периода ожиданий, тестов, доработок и опытной эксплуатации.

Т-50, получивший имя Су-57, сейчас в количестве 10 летных прототипов, собранных в 2010-2017 годах, находится на испытаниях. В конце 2017 года самолет наконец-то получил новейший двигатель «второго этапа» (также известен как "изделие 30") - до этого использовались доработанные двигатели предыдущего поколения АЛ-41Ф1. Су-57 прошел обкатку в Сирии и получил положительное заключение по ее итогам. Теперь военные заявили, что рассчитывают «в ближайшей перспективе» приобрести 15 уже серийных самолетов.

Учитывая тот факт, что речь идет о серийном производстве дорогостоящего истребителя (который, впрочем, все равно в 2-3 раза дешевле американских аналогов), всё будет происходить поэтапно: первая серийная версия с двигателями АЛ-41Ф1, затем вторая – с двигателем следующего поколения. В 2019-2020 года ВКС получат 4 машины первой версии, затем до 11 единиц – в 2021-2022 годах, и наконец, с 2023 года – начнется серийная сборка Су-57 с двигателем «второго этапа». К этому моменту наши ВКС будут располагать в общей сложности 25 самолетами с АЛ-41Ф1 (с учетом опытных). С учетом текущего состояния производственных мощностей и общего финансирования российские авиастроители после освоения Су-57 могут выпускать его на уровне от 12 до 25-30 машин в год. Опять же неизвестно, будут ли к тому времени производиться Су-30СМ и Су-35С, которые сегодня для наших ВКС поставляются по 10-15 машин ежегодно каждого типа.

Разумеется, все названные прогнозы базируются на сведениях, размещенных в открытых источниках, и не являются официальными. В любом случае, ни о каком отказе от Су-57 и прочих негативных мифах интернета вокруг него речи не идет. Проект развивается, и у этой замечательной машины есть будущее.