О дилетантской истерике при виде технологического демонстратора русского электромобиля



Появление демонстратора отечественного электромобиля CV-1 на стенде концерна «Калашников» на выставке «Армия-2018» вызвало неадекватную реакцию у многочисленных юных (и не очень) пользователей социальных сетей. Не понимая, что это за машина, люди подняли волну негативной истерики, а некоторые СМИ успешно подхватили ее.

Для начала давайте разберемся в том, что же такое CV-1. Это стенд, на котором отрабатывают инженерно-технические решения перед постройкой опытного образца реального автомобиля. Для таких стендов обычно используют подручные дешевые платформы, и в данном случае в Ижевске, где выпускали в СССР машины «ИЖ» на базе «Москвича-412» просто взяли корпус от старого ИЖ-21252 и «нафаршировали» его новыми разработками. Ну а дальше в дело включилось желание придать образцу оригинальный внешний вид. Именно этот «тюнинг» и вызвал истерику в Сети у недалеких людей.

Что стоит внутри CV-1? В автомобиле находится быстродействующая система модульного управления элементами питания, а также контроль элементов в режиме реального времени и контроль заряда и разряда. В ее основе – оригинальный русский бортовой вычислитель разработки инженеров из Ижевска. В итоге вышло, что довольно тяжелый корпус от ИЖ-21252 под названием CV-1 стал разгоняться до 100 км/ч за 6 секунд, а заряда батарей хватает примерно на 350 км.

Разумеется, следующим этапом в создании нового электромобиля должен стать его дебют в новом корпусе, в качестве которого может быть использован либо полностью новый проект, либо уже освоенные в производстве «Весты», «Гранты» или другие массовые модели российского автопрома.