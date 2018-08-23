Новый российский проект «легкого» авианосца с 4 ГТД М-90ФР

На фоне обсуждения возобновления строительства авианесущих кораблей для ВМФ России в последние 3 года были представлены уже как минимум 3 проекта кораблей, где могут базироваться самолеты и вертолеты: это большой авианосец «Шторм» с самолетами типа Су-35 и Су-57, а также 2 варианта больших десантных кораблей с вертолетами и перспективными самолетами вертикального взлета и посадки – «Прибой» и «Лавина».

На проходящей в Москве выставке «Армия-2018» проектировщик подобных кораблей, Крыловский государственный научный центр, представил новую концепцию «легкого многоцелевого авианосца, состав авиакрыла которого идентичен тяжелым авианосцам». Впрочем, «легким» такой корабль назвать всё-таки можно с некоторым натягом – при 304-метровой длине полетной палубы на нем смогут разместиться до 46 летательных аппаратов, включая перспективную корабельную версию Су-35, легкий МиГ-29К или его возможный наследник на базе МиГ-35, несколько вертолетов и 4 самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Систему ПВО легкого авианосца планируют оснастить зенитно-ракетными комплексами «Панцирь-МЕ» и артиллерийскими системами, а дополнят ее системы радиоэлектронной борьбы. Также в списке вооружения есть малогабаритный противолодочно-противоторпедный комплекс «Пакет-НК».

Силовая установка перспективного российского авианесущего корабля планируется в виде блока из 4 новейших отечественных газотурбинных двигателей М-90ФР, разработанных в рамках программы импортозамещения в 2015-2017 годах. Суммарная мощность ее составит около 110 000 л.с.

Полное водоизмещение "легкого авианосца" составит около 44000 тонн.

Разработчики проекта говорят, что такой корабль будет обладать ударной силой обычного авианосца, но стоить будет в 2 раза его дешевле.