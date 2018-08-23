«Инновационная радиоэлектроника» провела двухдневный образовательный интенсив для стартапов



В рамках образовательной сессии V сезона российского конкурса «Инновационная радиоэлектроника» 17 и 18 августа прошел двухдневный интенсив для стартапов INRADELCAMP. Это мероприятие завершило цикл образовательной программы, в которую также вошел видеокурс из восьми модулей и серия экскурсий на ведущие предприятия радиоэлектронной отрасли.

Темой первого дня INRADELCAMP стали «Разговоры о будущем» — участники встретились с экспертами российского и международного ИТ-рынка и обсудили цифровую трансформацию, информационную безопасность в гиперподключенном мире, а также перспективы технологических стартапов в эпоху гонки инноваций. С лекциями перед гостями выступили представители компаний КРОК, Avast, IRELA и Orange.



Во второй день гости мероприятия отрабатывали практические навыки, которыми должен обладать успешный технологический предприниматель — особенности работы с корпорациями и вывода продукта на рынок, главные "факапы" начинающих стартаперов, мастерство дизайн-мышления и презентации проекта. Среди экспертов второго дня — представители компаний Wonderfull, esprezo, EyeMove и «МД Информационные Системы».



Получить более подробную информацию об образовательном интенсиве и изучить записи лекций можно на официальном сайте: http://inradel.ru

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О конкурсе

Инновационная радиоэлектроника — ежегодный всероссийский конкурс научно-технических работ, проводимый с 2013 г. при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Конкурс проводится в целях формирования стратегического резерва управленческих и инженерных кадров радиоэлектронной отрасли из молодых и талантливых студентов, аспирантов и исследователей, осуществляющих прикладные работы в научно-технической и экономической областях. Подробности: http://inradel.ru