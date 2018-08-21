4,5-тонный шагающий робот из России – главная технопремьера августа (ФОТО)



Концерн «Калашников» на выставке «Армия-2018» представляет в своей экспозиции полномасштабный макет первого русского тяжелого шагающего роботизированного комплекса. В 2019 году машина будет показана уже на ходу – обещают ее создатели.

Управляемый шагающий робот оборудован манипуляторами, может передвигаться по различным типа местности и решать как боевые, так и инженерные задачи. Пока разработчики не сообщают технические характеристики новинки. Вместе с этим интересным образцом от российского ВПК на выставке будет представлена другая новая роботизированная техника, создание которой активно ведется в нашей стране. В частности, речь идет еще об одном антропоморфном роботе, которого в некоторых СМИ уже назвали "конкурентом робота Федора".



