ПК-55С – новый бронированный погрузчик из Челябинска



Разработанный для российских военных на базе гражданского ПК-55 образца 2013 года новый бронированный универсальный погрузчик будет показан на выставке «Армия-2018». Машина предназначена для работы в горячих точках и оснащена защитой кабины, капота, радиатора, гидравлической системы.

Как сообщают представители Челябинского тракторного завода (ЧТЗ, входит в корпорацию Уралвагонзавод), на ПК-55С установлены бронестекла, «держащие» пулю снайперской винтовки калибра 7,62 мм, а при усилении защиты - до 12,7 мм. В колеса закачан спецсостав для затягивания пробоин, возможна установка в колеса специального пластикового каркаса, который позволяет двигаться со скоростью до 40 км/час при полном разрушении покрышки. На ПК-55С возможна установка различного оборудования, что делает погрузчик «универсальной инженерной машиной», способной убирать завалы, прокладывать дороги и проводить другие строительные работы.

По данным портала chelyabinsk.74.ru, военный погрузчик стал универсальной машиной-трансформером, которая может иметь в арсенале целый ряд рабочих орудий — ковш, кран-балку и вилы. Для него спроектирован трансформируемый отвал, способный с помощью гидравлики менять свою форму. В зависимости от конфигурации отвала погрузчик может прокладывать и расчищать дороги, перемещать и выравнивать грунт. Кабина и платформа разделены с системами управления, поэтому погрузчик может ехать даже в «полуразобранном» состоянии — без кабины. Это упрощает его ремонт, перевозку и действия в экстремальных ситуациях.