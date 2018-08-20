Российская серверная материнская плата для процессоров Intel запущена в производство



Отечественный разработчик и производитель «Рикор электроникс» сообщил о старте серийного производства 2-процессорных материнских плат своей разработки на собственных мощностях в Арзамасе (Нижегородская область). Изделие позиционируется как конкурент в своем сегменте продукции компаний Supermicro, Inspur, Asus и ряда других зарубежных производителей.

Отметим, что это плата не для домашней техники – 2-процессорные платы используются для серверов на Intel Xeon E5.

Приведенные отечественным ресурсом CNews технические характеристики изделия таковы:



Первая партия плат составила 1000 штук. Рыночная цена готовой 2-процессорной платы на 10% ниже предложений конкурентов. Разработчики говорят, что это только один из проектов «Рикора» - имеются разработки для создателей отечественных процессоров МЦСТ «Эльбрус» и «Байкал».