До конца 2018 года ВКС России получат еще 10 новых Су-30СМ



По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в ближайшие 4 месяца с Иркутского авиазавода будут переданы российским военным очередные 10 новых боевых самолетов Су-30СМ. В 2019 году план по выпуску машин останется прежним – на уровне 12-14 самолетов в год.

Готовится новый контракт на постройку следующей партии многоцелевых Су-30СМ для ВКС России. Его должны подписать представители ОАК и ВКС России в этом году. Пока не сообщается, сколько боевых самолетов этого типа закажут наши военные.

Добавим, что двухместный Су-30СМ является сверхманевренным самолетом поколения «4+» и способен вести воздушный бой против всех типов существующих боевых машин. Также самолет способен наносить удары высокоточным оружием по наземным и надводным целям. Истребитель Су-30СМ хорошо зарекомендовал себя во время боевых действий в Сирии. На вооружении ВКС России сейчас находятся 102 Су-30СМ.