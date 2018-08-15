В России запущено производство модернизированных грузовиков Силант



После двухлетнего перерыва и модернизации российский полноприводный грузовик-внедорожник «Силант» (Silant) запущен в производство во Владимире. Ранее в нашей стране было выпущено около 500 таких машин первого поколения. По итогам их эксплуатации решено было доработать конструкцию.

«Силант» второго поколения из Владимира использует другие двигатели (на выбор – белорусский ММЗ или китайский Cummins) мощностью 160 л.с., грузоподъемность машины увеличена до 4 тонн, в конструкции использованы мосты, аналогичные ГАЗ-66, короткая база. Сейчас готовится версия с грузоподъемностью 5 тонн. Машина стоит около 2 миллионов рублей в базовой комплектации, и ее новые производители говорят, что ее ниша – между ГАЗ Садко и КамАЗом. При полной загрузке масса автомобиля в зависимости от модификации - от 6,8 до 8,5 тонны. Значит, большинство ограничений по весу авто – сезонных и ремонтных – ему не страшны. К плюсам можно отнести также и трехместную кабину, хороший обзор, обеспеченный за счет увеличения площади остекления дверей кабины. «Силант» вполне можно сравнивать с немецким «Унимогом», который стоит в 6-8 раз дороже. Русская машина образца 2018 года по бездорожью передвигается без замечаний. На первом этапе во Владимире будут собирать примерно по 4-5 «Силантов» ежемесячно, после закрепления на рынке ставят амбициозную задачу выйти на 20-25 машин каждый месяц.

Сейчас разработаны 6 модификаций: одна полностью внедорожная и 5 – для тех мест, где дороги имеются, пускай и не в лучшем состоянии (среди них грузовой фургон, кран-манипулятор, малый лесопатрульный комплекс (он же - пожарная машина), коммунальная универсальная машина и автомобиль технической помощи). «Техничка» выпускается на длинной базе, чтобы разместить необходимые станки или оборудование. Остальные модификации — с короткой базой, что добавляет не только мощности, но и маневренности, качества особо ценного как на узких лесных дорогах, так и в условиях плотной городской застройки.



