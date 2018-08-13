Успейте подать заявку на участие в премии импортозамещения ПРИОРИТЕТ-2018



В начале близящегося сентября главная премия России в сфере импортозамещения «ПРИОРИТЕТ» вступит в свою решающую фазу. С этого момента начнется подведение итогов премии и определение последних номинантов. Чтобы попасть в их число, надо успеть подать заявку на участие в премии до 31 августа этого года. Спешите, осталось меньше месяца!

Стать участниками премии «ПРИОРИТЕТ-2018» просто. Ее участниками могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

К участию в конкурсе приглашаются компании и организации, которые достигли успехов благодаря налаживанию и развитию собственного производства, разработке новых технологий, перспективным идеям и проектам, выпуску импортозамещающих продуктов, товаров и услуг.

Напоминаем, что конкурсные мероприятия проводятся уже четвертый год подряд. Более 150 участников премии и их продуктов стали лауреатами «ПРИОРИТЕТА», получив дипломы в 18 номинациях. Венчающая конкурс торжественная церемония награждения, проходящая в Конгресс-центре ТПП РФ, ежегодно становится главным событием осени в области импортозамещения и в экономике страны. Награды премии «ПРИОРИТЕТ» для ее лауреатов стал эффективным маркетинговым инструментом, способствовал продвижению импортозамещающих продуктов на новые рынки и успешному позиционированию их производителей.

Премия «ПРИОРИТЕТ» активно поддерживается профильными министерствами и ведомствами РФ, ТПП РФ, РСПП, ООО «Деловая Россия», ведущими отраслевыми ассоциациями и союзами. Генеральный информационный партнер премии – ТАСС. Наш медиаресурс "Техносфера. Россия" также выступает информационным партнером мероприятия.

Вступайте в ряды лидеров импортозамещения России!