Российский завод Ангстрем-Т выпустил первую кристаллов микросхем MPW1



Первую коммерческую партию MPW-пластин отгрузили заказчикам на предприятии «Ангстрем-Т» (Зеленоград, Московская область). Пластины изготовлены по технологии AT250G, которая является частью 90-нм техпроцесса. Заказчиками стали российские дизайн-центры.

MPW (Multi-Project Wafer) это услуга производителя, по которой на 200-мм пластине могут разместить микросхемы сразу нескольких заказчиков. Раньше такие услуги в России на предприятиях микроэлектроники не оказывались и размещались за рубежом. В составе первой коммерческой партии MPW1 – 50 таких пластин. На них разместили 14 изделий, разработанных в дизайн-центрах трех российских городов (Москва, Екатеринбург, Воронеж). Это – микроконтроллеры двух типономиналов, шесть датчиков, три аналого-цифровых преобразователя и три вида драйверов управления питанием.

После получения пластин российские микросхемы будут протестированы заказчиками, предприятие внесет (при необходимости) коррективы в топологию изделий, и следующим этапом станет уде серийный выпуск микросхем.

Следующая партия MPW-пластин будет выпущена в Зеленограде в октябре 2018 года.