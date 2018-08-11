Российские военные заказали 5 самолетов Ил-22М11



Глубокую модернизацию 5 самолетов связи типа Ил-22М заказали ВКС России – машины получат обозначение Ил-22М11 и будут сданы заказчику в 2019 и 2021 годах. Самолет в ходе модернизации серьезно увеличит свои возможности.

Ил-22 – это переоборудованный в своё время для нужд военных легендарный Ил-18. Ресурс планеров таких машин оказался фантастическим, что позволило использовать их снова, теперь уже в новой модернизации до Ил-22М11. Сообщается, что на борту «илов» появится новый узел ретрансляции «Сокол», современные автоматизированные рабочие места командующего войсками и операторов. Работы по модернизации выполнит ЭМЗ имени Мясищева.

В итоге военные получат машину управления войсками в режиме реального времени – летающий командный пункт, оснащенный современной защищенной электроникой и системами передачи данных.