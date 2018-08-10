В России продолжает расти производство и экспорт промышленной продукции



В развернутом интервью «Российской газете» глава Минпромторга РФ привел детали текущего положения в машиностроении и других высокотехнологичных отраслях отечественной промышленности. «Невзирая на санкции, и внутренний объем растет, и экспорт», - отмечает Денис Мантуров.

Общий рост и его детали

В 2018 году практически все отрасли дали положительный результат. Во-многом, таким результатам мы обязаны политике импортозамещения, которая и стимулирует спрос на продукцию металлургии. В качестве яркого примера можно отметить устойчивый рост потребления металла в производстве автомобилей, станкостроении, производстве бытовой техники, железнодорожном машиностроении. Продемонстрировала восстановление трубная отрасль.

Конечно, не везде все абсолютно гладко. В первом полугодии из-за снижения доходности в растениеводстве долго «раскачивалось» сельхозмашиностроение. И пока мы не вышли на показатели прошлого года по внутреннему рынку (идем на уровне 2016 года), зато за рубеж поставки сельхозмашин выросли почти в 1,6 раза. Мы очень рассчитываем, что механизмы поддержки в сельском хозяйстве сработают, и производители сельхозтехники до конца года покажут положительную динамику в своей отрасли.



Если же говорить о всем промышленном комплексе, позитивный тренд очевиден: индекс промышленного производства в первом полугодии по сравнению с первым полугодием 2017 года составил 103 процента, а индекс обрабатывающих производств - 104 процента. Сравнивая с предыдущими годами, когда мы боролись за каждую десятую долю процента, могу сказать, что есть серьезные предпосылки ожидать в конце 2018 года в обрабатывающей промышленности роста не менее двух процентов.

Говоря об успехах автопрома, учитываем много факторов. Во-первых, не только внутренний спрос. Существенно растут экспортные поставки и готовых автомобилей, и комплектов, и компонентов. Мы компенсируем доставку автомобилей до тех стран, которые заинтересованы в нашем автопроме. Продолжаем целевые закупки автобусов для общественных перевозок, машин «скорой помощи», школьных автобусов. И спрос со стороны населения мы тоже видим. Прежде всего, он активизировался за счет снижения процентных ставок по кредитам.



Оживающее судостроение

Наш головной танкер химовоз (проект РСТ-27М) был признан за рубежом в качестве одного из лучших судов. Проект был высоко оценен старейшим, основанным еще в 1860 году, Британским Королевским обществом корабельных инженеров, который публикует список и описания лучших 50 судов, построенных за год. Наш танкер может перевозить до 7900 тонн груза, что на 880 тонн больше, чем было у его предшественника. Кроме того, была обеспечена возможность перевозки трех сортов груза одновременно, в том числе химических грузов.



Строительство пассажирских судов в последние годы стало одним из драйверов развития судостроительной промышленности. В этой работе мы видим два основных направления развития: строительство круизных лайнеров пассажировместимостью более 150 человек и скоростных судов для так называемых коротких плеч: внутригородских, пригородных и междугородних маршрутов малой дальности.

Сегодня у нас строится уже три круизных судна. Два из них - на триста мест и одно - 150-местное. Мы должны начать сдачу этих судов в эксплуатацию с 2020 года. Данные суда призваны заменить старые круизники, построенные еще в 1960-е годы. По мере развития этой программы, используя механизмы льготного лизинга, мы будем каждый год добавлять и закладывать новые пассажирские суда больших размеров.

Что касается малых судов, например, «Валдай», «Комета-120М» - головные суда данных проектов уже построены и введены в эксплуатацию. В ближайшее время они будут производиться серийно.



При этом важно отметить, что строительство пассажирских судов позволяет обеспечить не только загрузку судостроительных предприятий и развитие водного туризма, но и развивает транспортную доступность регионов. В частности, «Комета 120М», введенная в эксплуатацию 30 июля 2018 года, на маршруте Севастополь - Ялта, только за сутки эксплуатации обеспечила перевозку около полусотни пассажиров.

Также сейчас ведется активная работа с труднодоступными и социально значимыми регионами: Иркутской областью, Якутией, Красноярским краем и Амурской областью, где мы уже проанализировали потребности в судах скоростного пассажирского флота. Минпромторгом с 2017 года реализуется ведомственный проект, в рамках которого наряду с «Валдаем" и "Кометой» предусматривается разработка и строительство судов на каверне и экономичных судов на воздушной подушке. Для строительства этих судов необходимо дальнейшее развитие программы лизинга как одного из самых действенных инструментов господдержки.

Источник: https://rg.ru/2018/08/02/manturov-rasskazal-o-novyh-avto-vozrozhdenii-rynkov-i-uspehah-metallurgov.html