Российская глобальная система ЭРА-ГЛОНАСС: 19 секунд спасают жизнь



Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС» успешно обработала уже почти 16000 экстренных вызовов. Российские спутниковые технологии спасают жизни пострадавшим в ДТП и облегчают работу оперативных служб нашей страны.

Сейчас к системе ЭРА-ГЛОНАСС подключены уже более 2,3 миллионов автомобилей всех типов в России, и каждый день их число растет на 4-5 тысяч. За время своей работы (3,5 года) принято и обработано почти 1,35 млн вызовов, из которых около 16 тысяч были связаны с ДТП на дорогах нашей страны. Система может помочь не только непосредственно пострадавшим автолюбителям, на чьих машинах она смонтирована. Уже неоднократно владельцы машин с установленным оборудованием ЭРА-ГЛОНАСС, став очевидцами происшествий на дорогах, использовали систему для вызова оперативных служб, по сути ускоряя их прибытие и помогая пострадавшим.

Сегодня среднее время передачи информации о ДТП в системе составляет порядка 19 секунд. Эти драгоценные секунды спасают человеческие жизни, а за всем этим стоит труд тысяч российских специалистов в области телекоммуникаций, создавших и внедривших уникальную систему ЭРА-ГЛОНАСС.