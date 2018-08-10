Русские военные катера получат отечественные дизели ЯМЗ



В России продолжается программа по импортозамещению в двигателестроении, и на Ярославском моторном заводе ведут разработку морских версий дизелей семейства ЯМЗ-530 и ЯМЗ-850. Новые силовые установки на их базе создаются для легких судов длиной до 12 метров.

Работы по проектированию и созданию легких морских дизелей стартовали недавно – в конце 2017 года. При этом параллельно с требованиями ВМФ в части повышения межремонтного ресурса конструкторы должны выполнить главное – довести до максимума процентную составляющую российских компонентов в конструкции (сейчас доля отечественных компонентов в базовых автомобильных версиях дизелей составляет около 80%).

Семейство ЯМЗ-850 - это V-образные 12-цилиндровые турбированные дизели. Двигатели ЯМЗ-850 разрабатывались на базе семейства ЯМЗ-8401 и предназначены для применения в составе промышленных тракторов-бульдозеров и трубоукладчиков. На базе тракторного дизеля ЯМЗ-850.10 изготовлены несколько модификаций для применения в составе стационарных установок. Так дизельный агрегат ЯМЗ-8502.10 используется для привода насосов и компрессоров, ЯМЗ-8503.10 для дизельных электростанций (дизель генераторов) большой мощности, ЯМЗ-Э8504.10 для привода бурового оборудования.

Семейство ЯМЗ-530 - это L-образные (рядные) дизели с турбонаддувом. Семейство многоцелевых дизельных двигателей ЯМЗ-530 разработано в России и выпуcкается в шестицилиндровом и четырехцилиндровом исполнении мощностью от 120 до 320 л.с.. Серия ЯМЗ-536 получена за счет увеличения количества цилиндров базового ЯМЗ-534.

Добавим, что уже по имеющимся в открытых источниках данным, морской вариант ЯМЗ-530 должен получить новый российский десантно-штурмовой катер.