Опытный образец СПМ разработки Омсктрансмаша установлен в музее на Урале



Первый экземпляр пожарного танка (специальная пожарная машина, СПМ), построенный в 2012 году в Омске, занял место в экспозиции музея Уралвагонзавода. Сейчас серийные СПМ уже используются в Российской армии – они приняты на вооружение в 2015 году.

Омский пожарный танк представляет собой бронированную пожарную машину на шасси, где использованы элементы конструкции основных боевых танков Т-72 и Т-80. Масса СПМ составляет не более 65 тонн, в экипаж входят 3 человека, которые надежно защищены внутри герметичной и теплоизолированной кабины. Запас огнегасящего состава – 25 кубических метров, причем дальность подачи огнегасящего состава достигает 100 метров при производительности 100 литров в секунду. Экипаж пожарной машины одет в специальные комплекты, которые защищают от различных поражающих факторов, в том числе и от термического воздействия.

Впервые СПМ показали в 2013 году на выставке Russia Arms Expo (RAE-2013). Машина предназначена для тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных и профилактических работ на арсеналах, базах и складах ракет и боеприпасов Минобороны. Также омский пожарный танк может заниматься расчисткой проходов к очагам пожаров, прокладкой противопожарных полос при лесных пожарах.

Установленный в музее экземпляр использовался для испытаний российскими военными в 2013-2015 годах.