Российский защищенный ноутбук на процессоре Эльбрус-1С+ готовят к серийному производству в 2018 году



Уникальная «неубиваемая» конструкция корпуса, российский процессор с крайне низким энергопотреблением, 3 варианта отечественных операционных систем («Эльбрус», «Нейтрино», «Астра Линукс»), SSD-накопители российского производства – всё это составляющие переносного компьютера, производство которого создатели обещают начать до конца года.

Разумеется, машина не предназначена для простых пользователей. Аудитория у устройства вполне прогнозируемая: военные, силовые структуры, МЧС и все остальные госструктуры, работающие в полевых условиях. Как сообщают разработчики, несмотря на очень прочный и защищенный корпус, им удалось уложиться по массе в 10 кг. Это при том, что на компьютере можно работать под дождем, в снегу и даже в тропических экстремальных температурах. Также корпус выдерживает механический удар одиночного действия 50g и синусоидальную вибрацию 2g в диапазоне частот от 1 до 60 Гц. При этом внутри него стоит довольно немаленький экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920х1080.