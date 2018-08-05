Новые российские системы передачи данных в космосе – до 10 Гбит/с



В отечественном государственном холдинге «РКС» начали испытания новых сверхскоростных радиоканалов передачи большого объема данных со спутников с высокой скоростью: в Х-диапазоне до 3 Гбит/с и в Ка-диапазоне – до 10 Гбит/с. Все оборудование разработано в России.

Это технологии, которые в ближайшем будущем пойдут в массовое использование в российской космической сфере. Главным образом, большой поток данных формируют новые спутники дистанционного зондирования Земли – растет число самих аппаратов, уменьшаются их габариты, повышается качество снимков и их общий объем. Как говорят разработчики, с помощью новой линии можно будет быстро передавать снимки с разрешающей способностью до 1 м и большой полосой обзора, в том числе многоспектральные изображения высокого разрешения.

За счет чего увеличена скорость передачи данных? Известно, что наши ученые добились этого в Х-диапазоне, использовав поляризационную развязку, в Ка-диапазоне – посредством частотного уплотнения. Новые технологии будут использованы в российском глобальном проекте «Сфера», о котором мы уже писали – см. http://www.tehnoomsk.ru/node/3270