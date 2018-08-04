Заказ на новую серию КВП Мурена и Зубр разместят в Хабаровске



Хабаровский судостроительный завод получит заказ от Минобороны России на новую серию десантных кораблей на воздушной подушке (КВП) проекта 12322 «Зубр» и проекта 12061 «Мурена». В последние годы в российской промышленности пришлось заново отстроить весь производственный процесс - от сварки корпуса и создания газотурбинных силовых установок, производством которых будет заниматься рыбинский завод «Сатурн», до формирования новой производственной кооперации.

Сейчас практически всё готово для перехода к этапу формирования конкретного заказа и, по словам вице-премьера России Юрия Борисова, это будут «десятки кораблей». Есть они в Госпрограмме вооружения на ближайшие годы. На сегодняшний день, все советские запасы по КВП давно отработаны: больших «Зубров» в составе ВМФ России всего 2, а из 8 выпущенных ранее более компактных «Мурен», на ходу нет уже ни одной.

Проект 12322 «Зубр» (на фото ВВЕРХУ) - самый крупный в мире десантный корабль на воздушной подушке. Разработан ФГУП ЦМКБ «Алмаз». КВП может перевозить 3 основных боевых танка или вместо них до 10 бронетранспортеров и 140 десантников со скоростью до 60 узлов (111 км/ч!). Дальность плавания составляет до 500 километров.

Проект 12061 «Мурена» (на фото ВНИЗУ) разработан в ФГУП ЦМКБ «Алмаз». Корабль способен перевозить 1 современный танк массой до 48,6 т или вместо него 2 БТР/2 БМП со скоростью до 55 узлов (101 км/ч). Вместо бронетехники ДКВП может доставить на расстояние более 200 километров до 140 человек десанта.