КАМАЗ переходит на русские топливные системы из Барнаула

В 2019 году большинство двигателей в грузовиках КамАЗ будут оснащаться новой топливной аппаратурой Altay Common Rail System производства Алтайского завода прецизионных изделий (АЗПИ), новая линия по выпуску которых заработала в Барнауле в конце июля 2018 года.

Уже в следующем году до 70% двигателей в грузовиках КамАЗ будут оснащаться новой алтайской топливной аппаратурой. АЗПИ ранее зарекомендовал себя как надёжный партнёр производителя российских грузовиков и спецтехники. Сейчас уже опытные промышленные партии оснащены этой системой, они прошли испытания и получили положительное заключение. Автопроизводитель рассчитывает, что полностью перейдет на продукцию АЗПИ в тех моделях двигателей, для которых эта система предназначена. В России, кроме АЗПИ, никто не выпускает полнокомплектную топливную аппаратуру. Сейчас около 98% российского рынка топливных систем занимает продукция иностранных компаний.

Также в 2019 году КамАЗ выпустит новый автомобиль поколения «К-5». Это совместный проект с концерном Daimler. У автомобиля будет новый двигатель Р6 – рядная «шестёрка», который будет производиться полностью на базе КамАЗа и оснащаться топливной системой Altay Common Rail System. На КамАЗе перешли с 2018 года на стандарт двигателей «Евро-5», а насосы АЗПИ обеспечивают стандарт «Евро-5» и «Евро-6»».

Эффект от подобных инновационных импортозамещающих проектов, какой реализует АЗПИ, огромен. Прежде всего, это независимость от внешних поставщиков и, конечно, снижение себестоимости производства, за счёт того, что российская топливная аппаратура на 30% дешевле импортной.

Общая стоимость нового проекта АЗПИ составила 600 млн. руб. Продукция алтайского предприятия будет поставляться на заводы российских производителей дизельных двигателей экологических классов «Евро-5» и «Евро-6», в том числе и на «КАМАЗ».