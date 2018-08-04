БРЭМ на базе танка Т-80У установила рекорд по массе буксируемой техники

На закрытии международного военно-спортивного конкурса «Рембат-2018» в Омске экипаж бронированной ремонтно-эвакуационной машины (БРЭМ) производства Омского танкового завода смог отбуксировать на сцепке сразу 6 основных боевых танков Т-80 одновременно.

Это настоящий рекорд для военных инженеров и обычной БРЭМ на базе Т-80У: при массе самой машины около 46 тонн она транспортировала груз общей массой около 270 тонн. В этом году на полигоне в Омске, где проходил «Рембат» первое публичное появление БРЭМ в работе стало своего рода новостью для всех любителей российской техники. Как уже писала «Техносфера.Россия», машина оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом, а мощный газотурбинный двигатель позволяет ей разгоняться до 70 км/ч.