БЕЛАЗ-75319 с русским двигателем 12ДМ-185 новой серии вышел на полигонные испытания



В Белоруссии начались ходовые испытания тяжелого карьерного самосвала с новым двигателем из России – 12-цилиндровым 12ДМ-185, созданным на Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ).

В конструкции двигателя воплощены передовые инженерные решения. Он снабжен современной электронной системой управления и мониторинга, газотурбинным наддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. В сравнении с двигателями других производителей уральский 12ДМ-185 обладает увеличенным моторесурсом, высокой топливной экономичностью и продолжительным сроком работы. Этот силовой агрегат создан по госпрограмме «Национальная технологическая база».

В конце этого года российское предприятие поставит второй двигатель 12ДМ-185, который будет установлен уже на белорусский самосвал серийного производства. Карьерный БЕЛАЗ-75319, грузоподъемностью 240 тонн, на который установлен уральский дизель, – новинка белорусского предприятия. Он предназначен для работы в глубоких карьерах и на открытых разработках месторождений полезных ископаемых. Благодаря легкому запуску двигателя и его устойчивой работе автомобиль можно будет использовать в разных климатических зонах.