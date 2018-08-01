В Воронеже успешно испытали новую российскую систему лазерного зажигания ракетных двигателей



Созданную государственным предприятием «Исследовательский центр имени Келдыша» лазерную систему зажигания кислородно-водородного жидкостного ракетного двигателя успешно протестировали специалисты «Конструкторского бюро химавтоматики» (КХБА) в Воронеже.

Уникальность системы заключается в ее небольших размерах (масса лазера составляет всего 450 г, масса блока питания – 900 г) и энергетических параметрах. Лазер стыкуется непосредственно к камере сгорания, мощность лазерных импульсов достигает 20 МВт при высокой частоте следования импульсов в течение всего процесса запуска двигателя. Такие параметры достигнуты за счет диодной накачки, не требующей специальной термостабилизации в широком диапазоне температур.

Лазерная система зажигания дает возможность снизить вес двигателя и упростить его запуск. Кроме того, как показали испытания, система остается надежной при многократном включении двигателя, причем как при криогенных температурах жидкого топлива, так и при тепловом воздействии во время запуска двигателя и в ходе его работы.

Как сообщили представители российских космических предприятий, впервые воспламенение топлива в ракетном двигателе производилось непосредственно в камере сгорания, без специального запального устройства. Лазерная система зажигания инициирует оптический пробой в воспламеняемой среде, температура плазмы в области пробоя достигает 500 тысяч градусов. Такая температура обеспечивает воспламенение любых топливных пар (кислород-водород, кислород-метан, кислород-керосин и т. д.) при разных соотношениях компонентов. Освоение новой технологии, использующей кислородно-водородное топливо, – большой шаг к созданию надежных жидкостных ракетных двигателей для многоразовых ракетно-космических систем.