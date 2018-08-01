3 новых Як-130 для ВКС России



Иркутский авиазавод сдал российским военным три очередных учебно-тренировочных самолета Як-130. Это соответственно 104-я, 105-я и 106-я по счету серийные машины этого типа, поступившие в ВКС России.

В этом году в Иркутске сдали нашим военным в общей сложности уже 11 Як-130. Этот учебно-тренировочный самолет предназначен для подготовки пилотов современных боевых самолетов, состоящих на вооружении Российской армии. Машина также может использоваться как легкий ударный самолет и нести современное вооружение.

Як-130 используют сегодня в 5 странах мира, как минимум еще 3 страны планируют его приобрести.