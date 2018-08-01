РД-169 - новый российский двигатель на природном газе



В НПО «Энергомаш» сообщили о разработке «принципиально нового ракетного двигателя на метане», испытания которого в полноценном виде начнутся в 2021-2022 годах. Силовая установка получила обозначение РД-169.

Как пояснили разработчики, в проекте использован накопленный опыт по метановым технологиям при создании двигателя РД-0146 кислородно-водородного разгонного блока для ракет-носителей типов «Протон-М» и «Ангара». На РД-0146 была успешно проверена на практике возможность работы с метановой смесью.

Также сообщается, что метан (природный газ) в качестве ракетного топлива имеет большие перспективы, он стоит недорого, а по таким параметрам, как плотность и эффективность, «находится между керосином и водородом».

Впервые о метане как о ракетном горючем упоминалось 60 лет назад в книге Валентина Глушко и Георгия Лангемака, однако применение метана (как и водорода) сдерживалось его низкой плотностью и приоритетом военных разработок на долгохранимом топливе. В ракетно-космической отрасли исследования двигателей на топливе «кислород — метан» впервые начались в НПО «Энергомаш» в 1981 г для ракет тяжелого, легкого и среднего классов. При этом рассматривались разные типы двигателей как по тяге (от 1 кгс до 200 те), так и по различным энергетическим схемам (без дожигания генераторного газа, с дожиганием окислительного или восстановительного генераторного газа).

РД-169 как проект НПО Энергомаш впервые появился в открытых источниках в 1998 году как перспективный метановый ЖРД для несостоявшегося проекта ракеты-носителя "Рикша". Тогда в проектных характеристиках указывалось, что он будет иметь тягу у Земли 15 тс, в невесомости - 17 тс. Габариты были обозначены как 0,5 х 1,7 метра. Связка из 6 двигателей РД-169 получила название РД-190. Предполагалось, что создание метанового ракетного двигателя потребует до 4 лет при должном финансировании. Проект не получил должной поддержки в период ельцинского развала промышленности и не вышел из стадии эскизного.