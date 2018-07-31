Омский танковый завод впервые показал свою БРЭМ на Рембате



Бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ) Омского завода транспортного машиностроения (Омсктрансмаш) впервые приняла участие в соревнованиях Международного конкурса специалистов-ремонтников автобронетанковой техники «Рембат – 2018».

БРЭМ построена на платформе основного боевого танка и предназначена для эвакуации поврежденной, неисправной и застрявшей бронетанковой техники, а также для проведения необходимого ремонта танков, БМП и бронетранспортеров в полевых условиях. Вес машины 46 тонн, что не мешает ей при необходимости развивать скорость до 70 км/ч. БРЭМ оснащена краном грузоподъемностью 18 тонн и тяговой лебедкой с гидравлическим приводом. Машина создана для работы в экстремальных условиях.

Специалисты Омского танкового завода в течение трех недель обучали курсантов Омского автобронетанкового инженерного института работе на БРЭМе, отрабатывали разные манипуляции из программы «Рембата» - подъем и перемещение груза, вытаскивание застрявшего танка, замена опорных катков без разборки гусениц, буксировка на жесткой сцепке, прохождение препятствий: брод, мост, маневрирование, дымовая завеса. Экипаж машины – три человека – должен работать слаженно и синхронно, только в этом случае БРЭМ может показать всю свою скорость и мощность.

В динамике машину демонстрируем впервые, тем более не просто показываем ее возможности, а испытываем на полигоне в режиме реального времени в течение нескольких дней. Это большая ответственность, конечно, но в качестве производимой нашим предприятием продукции я уверен на все 100%, - отмечает генеральный директор Омсктрансмаша Игорь Лобов.

Добавим, что конкурс «Рембат – 2018» проходит в Омске в рамках «Армейских Международных игр-2018» на территории Омского автобронетанкового инженерного института (ОАБИИ). Среди участников этого года - сборная команда России от Министерства обороны Российской Федерации, команда Китайской Народной Республики и вне конкурса команда Омского автобронетанкового инженерного института.



