3 российских робота ФЕДОР готовят для космической программы



Как сообщили в Национальном центре развития технологий и базовых элементов робототехники ФПИ, для отечественной космонавтики собирают 3 роботов-андроидов ФЕДОР (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research), первый из них будет готов в 2019 году.

Один из трех заказанных «Фёдоров» полетит на борту первого образца космического корабля «Федерация» нового поколения в 2022 году. Два его собрата будут использоваться для автономных, конструкторско-доводочных и комплексных испытаний при подготовке к этому полету.

Ранее сообщалось, что при росте 184 сантиметра русский робот-андроид весит от 106 до 160 килограммов в зависимости от установленных модульных компонентов и задач. «Фёдор» может поднимать своими манипуляторами, повторяющими конструкцию и функционал человеческих рук до 20 килограммов

Сейчас собраны несколько вариантов русских роботов данного проекта, в том числе версия «Спасатель» для МЧС России. Об их испытаниях периодически размещаются видеоролики и фоторепортажи. Разработки продолжаются, и не исключено, что из проекта «Федор» появятся в ближайшее время новые роботы-андроиды для других заказчиков.

