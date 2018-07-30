Первая построенная в России Комета 120М вышла на линию Севастополь-Ялта (ФОТО)



30 июля запущено регулярное движение первого отечественного судна на подводных крыльях новой серии - «Комета 120М». 120-местное скоростное судно, построенное в Рыбинске, вышло на линию Севастополь – Ялта в Крыму. 4 раза в день новая русская «Комета» будет ходить по 2-часовому маршруту.

35-метровая «Комета 120М» изготовлена на рыбинском судостроительном заводе «Вымпел», входящем в концерн «Калашников». Судно способно принять на борт до 120 пассажиров и управляется экипажем из пяти человек. Скорость теплохода на подводных крыльях составляет 35 узлов (около 65 км/ч), а дальность хода – 200 миль. Судно оснащено современными средствами связи и навигации, климат-контролем. Современное судно отличается высоким уровнем комфорта пассажиров, для чего применяется автоматическая система снижения качки и перегрузки.





Впервые за более чем 20 лет возобновлен выпуск судов на подводных крыльях. Это большое событие для отечественного судостроения. И это только начало, ведь суда на подводных крыльях всегда были важной составляющей транспортной системы нашей страны. Советский Союз был мировым лидером в производстве этого вида транспорта, который поставлялся в том числе на экспорт. С возрождением данного производства в России связывают большие перспективы. У новых «Комет», безусловно, будет спрос не только на российском рынке, но и за рубежом. Строительство следующих судов этой серии уже идет – в 2019 году на линии в Крыму выйдут еще 2 «Кометы 120М».



