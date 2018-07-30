Военный форум АРМИЯ-2018 стал партнером российской премии ПРИОРИТЕТ

Международный военно-технический форум «Армия» и Национальная премия в области импортозамещения «Приоритет» стали партнерами. В рамках сотрудничества между лидерами в своих областях конкурсные мероприятия премии нынешнего года будут проходить при поддержке форума «Армия».

Как отметил Президент РФ Владимир Путин, «замещение импортных поставок в оборонной промышленности — это серьёзный вызов». Активное содействие российскому ВПК в решении этой важнейшей задачи и является основной целью партнерства, направленного на выявление и промотированиелидирующих в военном импортозамещении продуктов, сервисов, идей и компаний, увеличение доли российских комплектующих в отечественной оборонной продукции, улучшение ее качества.

Международный военно-технический форум «Армия-2018», многочисленные мероприятия которого пройдут 21-26 августа этого года на главной военной конгрессно-выставочной площадке страны – в центре «Патриот» – является самым масштабным и значимым событием года в оборонной сфере. В рамках мероприятий Форума «Армия-2018», в котором примут участие компании и организации 15 стран мира, предусмотрены богатая экспозиционная, демонстрационная и научно-деловая программы.

Форум «Армия» - это комплексное событие мирового уровня, которое включает в себя Международную выставку«Интеллектуальные промышленные технологии», а также специальный проект «Инновационный клуб». Одновременно с форумом будет проведена международная «Неделя национальной безопасности», на которой будут представлены со своими решениями все основные органы исполнительной власти страны – Росгвардия, ФСБ России, МВД России, Минстрой России и многие другие.

Если форум «Армия» станет ключевым событием лета в ВПК России, то событием осени будет награждение лауреатов премии «Приоритет» за выдающиеся успехи в импортозамещении, в том числе в номинации «Оборонпром». В этой номинации уже выявлены первые участники, которые поборются за победу и главный приз «Приоритета». Ими стали такие заметные на военном секторе рынка компании и их продукты, как АО «Энергия», «Московский Вертолётный Завод им.М.Л.Миля», «Ульяновское конструкторское бюро приборостроения» ДИСС-450 и «Лаборатория информационных технологий».

В настоящее время Экспертный и Индустриальный советы премии проводят экспертизу новых заявок на участие в премии. Для того, чтобы подать заявку на участие в номинации «Оборонпром», а также во всех других номинациях Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2018», осталось всего чуть больше месяца.

Последним днем приема заявок станет 31 августа 2018 года. Подача заявок по ссылке: http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения запланирована на октябрь 2018 года.