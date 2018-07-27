Самая энергоэффективная камера фиксации нарушений в мире испытывается в России



Испытания первой серийной партии новых камер фиксации нарушений правил дорожного движения «Призма» начаты в Иркутской области. Новинка создана в России и обладает уникальными характеристиками.

«Призма» превосходит все существующие в мире системы фото-видеофиксации по потребляемой мощности: ей требуется всего 20 Вт для режима «Измеритель скорости» и 60 Вт для режима «Перекресток». Комплекс может работать автономно от солнечных батарей или ветрогенератора. Распознавание номерных знаков в любое время суток достигает 98%. Измерение скорости по кадрам возможно в диапазоне от 10 до 310 км/ч, при этом погрешность измерений составляет всего 1 км/ч. Одна камера способна обеспечить контроль сразу восьми полос движения.

Комплекс работает в автоматическом режиме, он фиксирует общий вид транспортного средства, его номерной знак, скорость, как в попутном, так и во встречном направлениях, текущее время движения, а также положение автотранспорта на местности.

Примененные в изделии современные технологии позволили повысить производительность комплекса и разместить в едином защищенном корпусе вычислительный блок, блоки фиксации изображения транспортного средства, инфракрасного излучения, беспроводной связи и спутниковый модуль. Собранная информация отправляется напрямую в центр обработки данных.

Программное обеспечение «Призмы» на базе российской операционной системы на Linux, исключает уязвимость комплекса, обеспечивает минимальное время реакции приложений и высокую скорость отклика, что является ключевым фактором для устройства, начинающего работу через несколько секунд после включения.

Устройство создано в России и полностью готово к массовому производству. Также разработчики из Концерна «Вега» рассчитывают вывести его на мировой рынок, где пока ему нет равных.